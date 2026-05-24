İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının dün Batı Sir beldesinde üç katlı bir binayı hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Ölenler arasında çocukların da bulunduğu vurgulandı.

Arama kurtarma ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Batı Sir beldesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.