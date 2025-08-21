İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 7 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda 7 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yer alan El-Huş beldesinde bir araca saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, El-Huş beldesine düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre saldırıda 7 kişi yaralandı.

Saldırıda yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırının yapıldığı bölgede bir evde ve yolda maddi hasar meydana gelirken, bölgeye sivil savunma ekipleri intikal etti.

İsrail savaş uçağı da Nebatiye kentinin Ensar beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanların yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusu Nakura beldesinde de ışık saçan mühimmatlarla saldırı düzenlerken, Ez-Zeraniye Vadisi'nde bir bölgeyi de hedef aldı.

İsrail ordusuna ait İHA'lar ülkenin güneyindeki birçok bölgede alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı noktalara hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda Hizbullah'a ait altyapı, silah depoları ve bir roket fırlatma rampasının hedef alındığını öne sürüldü.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.