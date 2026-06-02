İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

02.06.2026 21:01
Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, Sur kentindeki Burç Şemali beldesinde düzenlenen hava saldırısında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Şehhur beldesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan gün içinde Nebatiye kentine insansız hava araçlarıyla düzenlenen İsrail saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 468 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
Genç kadın, 4. kattan atladı
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
