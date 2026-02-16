İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 1 Yaralı

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesindeki Hanin beldesinde iki aracı çok sayıda füzeyle hedef aldı.

Hedef alınan bir arazi aracı ile bir minibüs yanarken bir kişi yaralandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki Hanin bölgesinde Hizbullah'a mensup bir kişiyi hedef aldığını iddia etti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.