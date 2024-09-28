İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 12 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 12 Ölü, 11 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

28.09.2024 13:16
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İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye ili ile Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, doktor, hemşire ve ilk yardım çalışanlarından oluşan 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail saldırılarında sivil savunma ve sağlık merkezleri hedef alındı.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Tayba ve Deyr Suryan beldelerindeki İslam Sağlık Kurumu'na bağlı sivil savunma ve sağlık merkezlerine düzenlenen İsrail saldırılarında 11 kişi, Dahiye bölgesindeki saldırıda 1 sivil savunma mensubu olmak üzere toplam 12 kişi öldü, ayrıca doktor, hemşire, ilk yardım ve sivil savunma çalışanlarından 11 kişi de yaralandı.

Ülkenin güneyine saldırılar sürerken, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah Hareketi'nin kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde bulunan Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki semtlerindeki binalara 40'tan fazla saldırı düzenledi.

Hava saldırıları sonucu başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlar çıktı, büyük yıkımlar meydana geldi.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 783 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

Lübnan hükümetinin Afet Risk Yönetimi Birimi verilerine göre 27 Eylül'e kadar, barınma merkezlerine kayıtlı göçmen sayısı 86 bin 600'e ulaştı.

Ülkede devlet okulları başta olmak üzere kamuya ait 644 bina barınma merkezine dönüştürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 12 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika

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