İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 3 Ölü

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan Blida beldesine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Blida beldesine düzenlenen İsrail saldırısında 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Deyr Siryan beldesi çevresindeki Litani Nehri'ni hedef aldığı kaydedildi.

Ülkenin güneyindeki Alma eş-Şaab ve Yarin beldeleri çevresinin de İsrail topçuları tarafından vurulduğu aktarıldı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki 3 askeri hedefin uygun silahlarla vurulduğunu duyurmuştu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Al-Manara bölgesinde askerlerin kullandığı binaların ve Al-Abbad askeri mevzi çevresinin füzeyle hedef alındığı kaydedilmişti.