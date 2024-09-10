İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 1 Ölü, 12 Yaralı

İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Saldırılarda motosiklet, araç ve bir bina hedef alındı.

10.09.2024 20:47
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İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında bir kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in İHA'yla Batı Bekaa bölgesindeki Bab Maraa - Sagbin yolunda seyreden bir motosikleti hedef aldığı, saldırı sırasında yoldan bir arabanın da geçtiği belirtildi.

Atılan roketin söz konusu motosiklet ve araca isabet edip etmediğine ilişkin bilgi verilmeyen haberde, saldırıda bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde de bir binanın İsrail hava saldırısına hedef olduğu aktarılan açıklamada, saldırıda 9 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail'in güneydeki Cuvaya beldesine düzenlediği saldırıda ise bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan'dan İsrail'e 45 roket atıldı

İsrail ordu radyosunun haberine göre kuzeydeki Batı el-Celil bölgesinde uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Lübnan'dan 45 roketin atıldığı tespit edildi.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki sınıra yakın İsrail askeri hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda 435 Hizbullah mensubu öldü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Motosiklet, Orta Doğu, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika

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