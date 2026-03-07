İsrail'in Lübnan'da Asker İndirme Girişimi - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'da Asker İndirme Girişimi

İsrail\'in Lübnan\'da Asker İndirme Girişimi
07.03.2026 04:09
İsrail ordusu, Baalbek'te asker indirmeye çalıştı ancak çatışmalar sonucu bu girişim başarısız oldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulundu.

BÖLGEDE BÜYÜK ÇATIŞMA

Söz konusu girişimi engellemek için bölgede çatışmalar yaşandı. Bölge semalarında İsrail savaş uçakları yoğun uçuş yaptı ve termal tuzaklar (ısı balonları) attı.

GÖRÜNTÜ YAĞIYOR

Öte yandan, Lübnan'ın Al-Jadeed News televizyonunun yanı sıra sosyal medyada olaya ilişkin görüntülerin yer aldığı videolar paylaşılmaya başlandı.

Lübnan'ın LBCI televizyonunun haberinde ise İsrail'e ait askeri uçakların yoğun uçuş gerçekleştirdiği sırada, Nabi Şit'in eteklerine yönelik bir indirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.

HİZBULLAH GİRİŞİME KARŞI KOYDU

Haberde, Lübnan ordusunun işaret fişekleri fırlatmasının yanı sıra Hizbullah unsurları ile bölgedeki aşiretlerin de indirme girişimine karşı koyduğu belirtildi.

GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDILAR

Gelişmelerin ardından indirme operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı aktarılan haberde, İsrail'e ait helikopterler ve askeri uçakların bölgeden geri çekildiği kaydedildi.

İsrail basını ise konuya ilişkin Lübnan basınına yansıyan bazı bilgileri aktarmakla yetindi. Konuyla ilgili Lübnan ya da İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

