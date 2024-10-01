İsrail'in Lübnan'da Kara Harekatı İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Lübnan'da Kara Harekatı İddiası

İsrail\'in Lübnan\'da Kara Harekatı İddiası

İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı sınırlı bir kara harekatı başlattı; Hizbullah ise iddiaları reddetti.

01.10.2024 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İsrail ordusu, günün erken saatlerinde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "sınırlı bir kara harekatına" başladığını duyururken; Hizbullah, İsrail askerlerinin Lübnan'a girdiğinin doğru olmadığını ileri sürdü. İsrail, Lübnan sınırındaki yaklaşık yirmi yerleşim bölgesindeki sivillere tahliye çağrısı yaptı.

Hizbullah sözcüsü Muhammed Afif, İsrail askerlerinin Lübnan topraklarına ilerlediğinin doğru olmadığını iddia etti. Afif, İsrail ordusu ile yüz yüze bir çatışmaya girmediklerini, eğer İsrail askerleri Lübnan'a girerse "Hizbullah güçlerinin onlarla karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu" ifade etti. Son iki haftadır Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, günün erken saatlerinde Lübnan'a yönelik bir kara harekatını da devreye soktuğunu açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a girdiğine dair şüpheler arttı

Lübnan'ın güneyinde konuşlanmış askerleri bulunan ve sınır boyunca ihlalleri izlemekle görevli Birleşmiş Milletler Barış Güçleri, İsrail ordusunun herhangi bir ihlalini kaydetmediklerini açıkladı.

Ancak İsrail, "ağır çatışmalardan korunmak için" sivillere sınırdan yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta, 2006'daki savaş sonrası BM tarafından İsrail ve Hizbullah arasında tampon bölge olarak belirlenen Litani Nehri'nin çok daha kuzeyinde bulunan Avali Nehri'ne kadar tahliye çağrısı yaptı.

İsrail askerlerinin sınırı geçtiği ve İsrail Kara Kuvvetleri'nin Lübnan sınırları içerisinde olduğuna dair henüz herhangi bir fotoğraf veya video görüntüsü bulunmuyor.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, sabahki açıklamasında İsrail vatandaşlarının kuzeydeki evlerine geri dönebilmelerini sağlamak amacıyla İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine "lokal ve sınırlı" bir kara operasyonu düzenlediğini söylemiş, ancak buna dair herhangi bir kanıt sunmamıştı.

ABD medyasına isminin gizli tutulması şartıyla konuşan İsrailli bir askeri yetkili, İsrail askerlerinin sınırın yürüme mesafesinde olduğunu ve İsrail'e metrelerce uzaklıktaki köylere girdiklerini söyledi. Yetkili, Hizbullah savaşçılarıyla henüz yüz yüze bir çatışma yaşanmadığını belirtti.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'da Kara Harekatı İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:38:00. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'da Kara Harekatı İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement