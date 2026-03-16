İsrail'in Lübnan'daki Bombardımanı: 3 Ölü
İsrail'in Lübnan'daki Bombardımanı: 3 Ölü

16.03.2026 11:14
İsrail, Lübnan'da bir evi bombaladı, ambulansa da saldırdı; 2 sağlık çalışanı ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan'ın güneyindeki bir evi bombalayan İsrail ordusu eve giden ambulansı da hedef aldı, saldırıda 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeyi hedef almayı sürdürüyor.

İsrail savaş uçakları, Nebatiye kentine bağlı Kefr Sir beldesinde bir evi bombaladı, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Bombalanan eve giden ambulansın da İsrail savaş uçaklarınca hedef alınması sonucu 2 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi, 1 sağlık görevlisi de yaralandı.

Hizbullah'ın yönettiği bilinen İslami Sağlık Kurumu, Lübnan'da özellikle Şii halkın yoğun olduğu bölgelerde sağlık ve acil durum hizmetleri sağlıyor.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 830 bini geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Advertisement
