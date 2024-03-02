İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarında 5 Hizbullah mensubu öldü

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İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında, 5 Hizbullah mensubunun öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insanız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyinde, sınırdaki Nakura beldesi yakınlarındaki bir aracı hedef aldı.

Hizbullah da yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda mensupları Ali Abdulnebi Kasım, Mustafa Hüseyin Selman ve Mahmud Ali Gabris'in öldüğünü duyurdu.

Daha sonra yaptığı başka bir açıklamada ise Faruk Muhammed Harb ve Abbas Ahmed Halil adındaki 2 mensubunun da İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğini aktaran Hizbullah, İsrail'e ait kuzeydeki Liman yerleşim birimine yönelik kamikaze İHA ve Cel el Alem mevzisine füze ile saldırı düzenlendiğini kaydetti.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 228'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.