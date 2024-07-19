İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarında 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

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BEYRUT, 19 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinin orta kesiminde yer alan üç köyü hedef alan hava saldırılarında 5 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Lübnanlı askeri kaynaklara göre, İsrail'in Perşembe günü Safed, Çakra ve Mecdel Selm köylerine düzenlediği beş hava saldırısında 7 ev yıkıldı, 25 ev de hasar gördü.

Kaynaklara göre, Lübnan Sivil Savunma Dairesi'nin yanı sıra, İslami Sağlık Kurumu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden çok sayıda ekip cansız bedenleri ve yaralıları ülkenin güneyindeki hastanelere nakletmek üzere saldırıya maruz kalan bölgelere gitti.

Lübnanlı güvenlik kaynakları Xinhua'ya, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentinde bir Hizbullah askeri yetkilisinin hava saldırısında öldürüldüğünü söyledi.