İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

İsrail\'in Lübnan\'daki saldırılarında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, bir Hizbullah mensubu sivil savunma görevlisi ise yaralandı. İsrail güçleri, geçen hafta gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Lübnanlı bir kişinin ölümünü doğrularken, bugün yapılan saldırıda ise bir sivil savunma görevlisinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyine topçu atışıyla saldırı düzenledi ve İslam Sağlık Heyeti'ne bağlı sivil savunma ekibinden bir kişi yaralandı. İsrail ordusuna ait insansız hava aracı da Tayyibe beldesini hedef aldı. Bint Cubeyl bölgesindeki Aytarun beldesinde ise bir ev saldırıya uğradı ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

24.06.2024 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'da geçen hafta düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişinin öldüğü, bugün gerçekleştirilen saldırıda ise Hizbullah mensubu bir sivil savunma görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Habere göre İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyindeki Berguliye bölgesine geçen hafta düzenlediği saldırıda yaralanan ve Sur kentinde hastanede tedavi altında olan Lübnanlı yaşamını yitirdi.

İsrail güçleri ayrıca Lübnan'ın güneyine topçu atışıyla saldırı düzenledi.

Saldırıda Tayyibe beldesinde çıkan yangını söndürmeye çalışan İslam Sağlık Heyeti'ne bağlı sivil savunma ekibinden bir kişi göğsüne isabet eden şarapnel nedeniyle yaralandı.

İsrail ordusunda ait insansız hava aracı (İHA) Tayyibe beldesini hedef aldı.

Haberde ayrıca İsrail ordusuna ait uçakların gece yarısından sonra Bint Cubeyl bölgesindeki Aytarun beldesinde bir evi hedef aldığı; saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
19:05 Fenerbahçe sezonu açtı Jose Mourinho sahaya indi Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi
18:25 Montella’nın niyetini okudu Arda Turan’dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum
18:04 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı
17:42 Kuduz köpekleri Ankara’ya getiren Özgünlü’nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Özgünlü'nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 19:43:20. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement