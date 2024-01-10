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İsrail'in Lübnan'ı topçu atışıyla vurması sonucu bir sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'ı topçu atışıyla vurması sonucu bir sivil hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurması sonucu bir sivil hayatını kaybetti. İsrail güçleri, Kefr Kella ve Tayr Harfa bölgelerine top mermileriyle saldırdı. Lübnan'da hayatını kaybeden sivil sayısı 29'a yükseldi. Hizbullah ise İsrail'in askeri noktasına saldırı düzenlediğini açıkladı. Çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor ve bugüne kadar 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

İsrail\'in Lübnan\'ı topçu atışıyla vurması sonucu bir sivil hayatını kaybetti
10.01.2024 - 21:57,
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İsrail'in, Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, güneydeki Kefr Kella beldesinde evinin yakınına topçu mermisi isabet eden bir sivil yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin, güneydeki Tayr Harfa beldesinin çevresini de top mermileriyle vurduğu ifade edildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da hayatını kaybeden sivil sayısı da 29'a yükselmiş oldu.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "Merc" askeri noktasına "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği ve hedeflerin vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırıları düzenlendiği aktarıldı.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır üzerinde çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda daha önce, 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri ölmüştü.

Kaynak: AA
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