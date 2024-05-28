İsrail'in Hıyam'daki Hava Saldırısında Bir Bina Yerle Bir Oldu

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HIYAM, 28 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hıyam bölgesine düzenlediği hava saldırısında yerle bir olan bir bina, 27 Mayıs 2024.

Lübnan askeri kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail'in Pazartesi akşamı Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Filistin İslami Cihad hareketinin askeri kanadı olan Kudüs Tugayları'nın bir üyesi ile Lübnanlı bir sivil hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)