| İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 18 artarak 2 bin 969'a yükseldi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara dair ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı.
Son 24 saatte 18 kişinin saldırılarda öldüğü, 124'ünün de yaralandığı kaydedildi.
Böylelikle 2 Mart'tan bu yana ölen Lübnanlı sayısının 2 bin 969'a, yaralı sayısının da 9 bin 112'ye ulaştığı aktarıldı.
Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 951 kişinin öldüğünü bildirmişti.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Lübnan Saldırıları: 2.969 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?