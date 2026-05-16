İsrail'in Lübnan Saldırıları: 2.969 Ölü

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 18 artarak 2 bin 969'a yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara dair ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 18 kişinin saldırılarda öldüğü, 124'ünün de yaralandığı kaydedildi. Böylelikle 2 Mart'tan bu yana ölen Lübnanlı sayısının 2 bin 969'a, yaralı sayısının da 9 bin 112'ye ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 951 kişinin öldüğünü bildirmişti. İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.