İsrail'in Lübnan Saldırıları: 2 Ölü

06.04.2026 21:13
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 1497 ölü kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hamadiye beldesinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneydoğusundaki Burguz beldesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Sur'a bağlı birçok beldeye saldırılarını sürdürdü, Hınniyye beldesinde bir evi bombaladı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1497'ye çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

21:28
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
21:16
Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
21:05
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
20:24
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
20:22
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:44
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
