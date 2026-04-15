İsrail'in Lübnan Saldırıları: 9 Ölü
İsrail'in Lübnan Saldırıları: 9 Ölü

15.04.2026 09:13
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, gece saatlerinden beri güneydeki Kadmus, Mahmudiyye, Kalile, Ensariyye, Hırbet Duveyr, Mecedil ve Cibaa beldelerini hedef aldı.

Kadmus'taki saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ensariyye'deki saldırıda da 5 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Hanin beldesinde bazı evleri yıkan İsrail ordusu, Bint Cubeyl ilçesi çevresine ise topçu atışları düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 124 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Lübnan, İsrail, Güncel

