İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor
İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor

24.05.2026 19:03
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 3.151'e ulaştı, yaralı sayısı 9.571.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 28 artarak, 3 bin 151'e ulaştı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında 3 bin 151 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 571 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 123 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in saldırıları sürüyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu akşam saatlerinde güneydeki Zerariyye, Harayip, Kevseriyyet Rız, Arabsalim, Yukarı Nebatiye ve Saydaviyye beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı ise Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

18:53
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür’ü ara sana anlatsın
18:31
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
17:51
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP’yi seçime kendisi götürecek
17:33
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
