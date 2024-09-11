İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Can Kaybı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Can Kaybı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında biri Hizbullah üyesi olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti. Hizbullah, 2001 doğumlu Hani Hüseyin İzzeddin'in şehit olduğunu bildirdi. Böylece 8 Ekim 2023'ten itibaren süren çatışmalarda Hizbullah mensuplarının toplam ölü sayısı 436'ya ulaştı. Ayrıca, Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir sivilin de öldüğü, bir kişinin yaralandığı belirtildi.

11.09.2024 13:17
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İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında biri Hizbullah menbusu, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirildi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "2001 Deyr Kanun en-Nehr beldesi doğumlu Hani Hüseyin İzzeddin (İsmail), Kudüs yolunda şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

İzzeddin'in hayatını kaybetmesiyle, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinde süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 436'ya yükseldi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırısında bir sivil öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki en-Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel beldesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre, bir sivilin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Lübnan yerel basınında yer alan haberlerde, Meys el-Cebel bölgesinde İsrail tarafından hedef alınarak yaşamını yitiren kişinin de Hizbullah mensubu olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Can Kaybı - Son Dakika

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