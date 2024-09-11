İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Can Kaybı

Güncel

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında biri Hizbullah menbusu, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirildi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "2001 Deyr Kanun en-Nehr beldesi doğumlu Hani Hüseyin İzzeddin (İsmail), Kudüs yolunda şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

İzzeddin'in hayatını kaybetmesiyle, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinde süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 436'ya yükseldi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırısında bir sivil öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki en-Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel beldesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre, bir sivilin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Lübnan yerel basınında yer alan haberlerde, Meys el-Cebel bölgesinde İsrail tarafından hedef alınarak yaşamını yitiren kişinin de Hizbullah mensubu olduğu iddia edildi.