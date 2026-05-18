İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3020'ye Yükseldi
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3020'ye Yükseldi

18.05.2026 18:41
İsrail'in 2 Mart'tan beri Lübnan'a yaptığı saldırılarda ölü sayısı 3020'ye ulaştı, 9273 yaralı var.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 32 artarak, 3 bin 20'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese karşın, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 20'ye, yaralı sayısı 9 bin 273'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 988 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları öğle saatlerinden bu yana güneydeki Hinaviyye, Burç Şemali, Deyr Suryan, Furun, Tul, Doğu Zavtar, Kefer Tebnit, Batı Zavtar, Haruf, Kefer Rumman ve Kefer Dunin beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail topçuları da Mercayun kazasına bağlı Urayd beldesini bombaladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

