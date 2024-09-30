İsrail'in Lübnan Saldırılarında İki Fransız Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Lübnan'a saldırılarında bir Fransız vatandaşının daha hayatını kaybetmesiyle saldırılarda ölen Fransız vatandaşlarının sayısının iki olduğu bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 60 yaşında bir Fransız vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Fransız vatandaşının öldüğü saldırıya ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Lübnan'a yoğunlaşan saldırılarında hayatını kaybeden Fransızların sayısı iki oldu.

Geçen hafta 87 yaşında Fransız uyruklu bir kişinin, Lübnan'ın Sur kentinde yaşadığı evin yakınlarında meydana gelen "güçlü bir patlamanın" ardından bulunduğu binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1174 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1174 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.