İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 2.124'e Yükseldi
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 2.124'e Yükseldi

14.04.2026 18:52
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 2.124, yaralı sayısı ise 6.921'dir.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 2 bin 124'e yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'a başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e, yaralı sayısı ise 6 bin 921'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin 168'inin çocuk, 254'ünün kadın olduğu belirtildi.

İsrail saldırılarında 88 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 206'ya çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 102 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 89'a yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 2.124'e Yükseldi - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 2.124'e Yükseldi - Son Dakika
