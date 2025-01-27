İsrail'in Lübnan Saldırısında 22 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Lübnan Saldırısında 22 Ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti, 124 kişi yaralandı.

27.01.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYRUT, 27 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyinde evlerine dönen çok sayıda insana düzenlediği saldırılarda 22 kişi hayatını kaybederken, 124 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerden 6'sının, yaralıların ise 12'sinin kadın olduğunu söyledi. Yaralılar arasında insani yardım amaçlı bir kurtarma görevi yürüten İslami İzci Derneği'nden bir ambulans görevlisinin de bulunduğu belirtildi.

Lübnanlı bir askeri yetkili Xinhua'ya yaptığı açıklamada bir Merkava tankı ve bir buldozer eşliğinde ilerleyen İsrail birliğinin, Meys el-Cebel köyünde toplu haldeki sivillere doğru hareket ederek "insanları korkutmak ve dağıtmak amacıyla kalabalığın üzerine yoğun ateş açtığını" söyledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da bulunan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü karargahının girişindeki ana yolu da kapattığını belirten yetkili, Meys el-Cebel ve Lübnan'ın doğusundaki Arkub Tepeleri'ne birkaç işaret fişeği atıldığını, Lübnan'ın güneydoğusundaki Şeba'nın batısında yer alan Sadaneh Dağı'na ise makineli tüfekle ateş açıldığını sözlerine ekledi.

Pazar günü İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi için tanınan 60 günlük sürenin sonuna gelinmişti. İsrail ile Hizbullah arasında aylarca süren çatışmaların ardından kasım ayı sonunda sağlanan ateşkes anlaşması gereği Lübnan ordusunun, Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerin kontrolünü alması, bölgede silah ve militan bulunmasını yasaklayarak güvenliği sağlaması öngörülüyordu.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'daki saldırılarına devam etti. Bu saldırılardan bazıları, sınır bölgelerinde ölüm ve yaralanmalara sebep oldu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırısında 22 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:59:49. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan Saldırısında 22 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.