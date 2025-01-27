İsrail'in Lübnan Saldırısında 22 Ölü

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BEYRUT, 27 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyinde evlerine dönen çok sayıda insana düzenlediği saldırılarda 22 kişi hayatını kaybederken, 124 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerden 6'sının, yaralıların ise 12'sinin kadın olduğunu söyledi. Yaralılar arasında insani yardım amaçlı bir kurtarma görevi yürüten İslami İzci Derneği'nden bir ambulans görevlisinin de bulunduğu belirtildi.

Lübnanlı bir askeri yetkili Xinhua'ya yaptığı açıklamada bir Merkava tankı ve bir buldozer eşliğinde ilerleyen İsrail birliğinin, Meys el-Cebel köyünde toplu haldeki sivillere doğru hareket ederek "insanları korkutmak ve dağıtmak amacıyla kalabalığın üzerine yoğun ateş açtığını" söyledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da bulunan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü karargahının girişindeki ana yolu da kapattığını belirten yetkili, Meys el-Cebel ve Lübnan'ın doğusundaki Arkub Tepeleri'ne birkaç işaret fişeği atıldığını, Lübnan'ın güneydoğusundaki Şeba'nın batısında yer alan Sadaneh Dağı'na ise makineli tüfekle ateş açıldığını sözlerine ekledi.

Pazar günü İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi için tanınan 60 günlük sürenin sonuna gelinmişti. İsrail ile Hizbullah arasında aylarca süren çatışmaların ardından kasım ayı sonunda sağlanan ateşkes anlaşması gereği Lübnan ordusunun, Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerin kontrolünü alması, bölgede silah ve militan bulunmasını yasaklayarak güvenliği sağlaması öngörülüyordu.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'daki saldırılarına devam etti. Bu saldırılardan bazıları, sınır bölgelerinde ölüm ve yaralanmalara sebep oldu.