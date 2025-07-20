İsrail'in Lübnan Sınırındaki İhlali - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Sınırındaki İhlali

20.07.2025 21:57
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Lübnan ordusu, İsrail'in sınırı aştığını ve UNIFIL'in bölgeye intikal ettiğini açıkladı.

Lübnan ordusu, İsrail'e ait askeri araçların ülkenin güney sınırında yer alan teknik tel örgüyü aştığını ve Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) ihlalleri belgelemek üzere bölgeye intikal ettiğini duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait çeşitli askeri ve mühendislik araçlarının Nebatiye'deki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Rumeyş beldesi kırsalında teknik tel örgüyü geçerek kazı çalışmaları yapmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, bu adımın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı ve ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğu vurgulandı.

Lübnan ordusunun, İsrail'in yeni ihlali üzerine bölgedeki konuşlanmasını artırdığı bildirilen açıklamada, UNIFIL'e bağlı bir devriyenin de bölgeye gelerek ihlalleri belgelediği ve bu gelişmenin ardından İsrail güçlerinin işgal altındaki topraklara geri çekildiği ifade edildi.

Söz konusu olayla ilgili olarak UNIFIL ve İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Sınırındaki İhlali - Son Dakika

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