İsrail'in Lübnan Üniversitesi'ne Saldırısı
İsrail'in Lübnan Üniversitesi'ne Saldırısı

12.03.2026 20:47
İsrail ordusu, Lübnan Üniversitesi'nde iki öğretim üyesini öldürdü. Cumhurbaşkanı Avn kınadı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde hedef aldığı Lübnan Üniversitesi'nde üniversite dekanı ile bir öğretim görevlisi yaşamını yitirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Dahiye'deki el-Lebilki bölgesinde bulunan Lübnan Üniversitesi Fen Fakültesi'ni insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda Fen Fakültesi Dekanı Dr. Hüseyin Bezzi ve fakültede öğretim görevlisi Prof. Dr. Murteza Sirur'un hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bezzi ve Sirur'un İsrail saldırısı sırasında fakültenin bahçe kısmında bulunduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Avn'dan kınama

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan'daki farklı kesimlerden gençleri bir araya getiren Fen Fakültesi'nin hedef alınmasını kınadı.

Avn, "Bugün Fen Fakültesinde yaşananlar her açıdan kınanması gereken bir suçtur. Bu olay, eğitim kurumlarına ve sivillere yönelik saldırıları yasaklayan uluslararası hukuk ve teamüllerin açık ihlalidir. Köylerinde, beldelerinde, iş yerlerinde ya da eğitim gördükleri mekanlarda sivillerin hedef alınmasının yeni bir halkasını oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn, ölenlerin ailelerine, Lübnan Üniversitesine, öğretim kadrosuna ve öğrencilere taziyelerini sundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

