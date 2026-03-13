İsrail’in Nablus'ta Filistinliye Saldırısı

13.03.2026 23:16
İsrailli yerleşimciler, Nablus'ta bir Filistinliyi darp ederek yaraladı. Saldırılar artıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kasra beldesinde bir Filistinliye saldırarak darp ederek yaraladıkları bildirildi.

Kasra Belediye Başkanı Hani Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli bir yerleşimci grubun beldede bir gence saldırdıklarını söyledi.

İsraillilerin Filistinli genci şiddetle darp ederek yaraladıklarını anlatan Avde, Filistinli gencin bölgedeki bir sağlık merkezine nakledildiğini ifade etti.

Radikal yerleşimci grupların Kasra beldesi sakinlerine yönelik saldırılarını günlük olarak sürdürdüklerinin altını çizen Avde, İsraillilerin beldenin içinde kışkırtıcı eylemlerini her geçen gün daha artırdıklarını kaydetti.

Olaya ilişkin sosyal medyaya düşen görüntülerde, İsraillilerin Filistinli genci oturmaya zorladıktan sonra darp ettikleri görülüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırılar başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1125'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı ve 22 bin kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

