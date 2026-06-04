İsrail'in Nablus'ta Filistinliye Saldırısı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir kişiyi darbederek yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, fanatik Yahudiler, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine baskın düzenledi.

Fanatik grup, Beyta yakınlarındaki Kummas bölgesinde bir Filistinliyi ağır şekilde darbederek yaraladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ayrıca bölgede tarım arazilerinde inşa edilen bir barakayı da bastı, içerisindeki malzemeleri tahrip etti.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralama, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin Hükümeti İletişim Merkezi, son açıklamasında İsraillilerin, sadece son bir haftada işgal altındaki Filistin topraklarında 76 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Bu saldırılarda, 19 Filistin yerleşiminin hedef alındığı; 6'sı çocuk 19 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.