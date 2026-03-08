İsrail'in Nablus'taki Saldırıları 11 Aileyi Yerinden Etti - Son Dakika
İsrail'in Nablus'taki Saldırıları 11 Aileyi Yerinden Etti

08.03.2026 22:20
İsrailli grupların Nablus'taki saldırıları sonucu 60 Filistinli aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde sürdürdükleri saldırılarla 11 Filistinli aileyi yerinden ettiği bildirildi.

Filistin merkezli El-Baydar İnsan Hakları Örgütü'nden yapılan açıklamada, İsrailli grupların işgal altındaki Batı Şeria'da sivillere yönelik devam eden saldırılarına dikkat çekildi.

İsraillilerin Nablus kentinin doğusunda artırdıkları saldırılar nedeniyle Filistinli vatandaşlar için bölgenin güvenli olmadığına işaret edilen açıklamada, bölgede 11 aileden oluşan 60 Filistinlinin bölgeden kaçmak üzere evlerini boşaltmaya başladıkları ifade edildi.

İşgal edilmiş Filistin topraklarında inşa edilen yerleşim yerlerindeki İsrailli grupların tekrarlanan saldırıları dolayısıyla Filistinli aileler için hayat koşullarının zorlaştığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in sürekli olarak Filistinlilerin hem topraklarına hem de evleri ve canlarına kastettiklerine vurgu yapıldı.

İsrail'den Batı Şeria'nın ilhakına zemin hazırlayan yeni kararlar

İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da hukuki ve sivil yapıda köklü bir değişiklik yapmayı ve bölge üzerindeki işgali güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi yeni kararı onaylamıştı.

İsrail'in ilhak adımlarını sıklaştıran kararlar arasında Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilmiş Filistin arazilerini satın almasını kolaylaştıracak düzenlemeler de bulunuyor.

Alınan kararlar arasında, izinsiz inşaat, su sorunları, arkeolojik ve çevresel alanlara verilen zararla ilgili ihlaller bahanesiyle, İsrail'in denetim ve uygulama yetkilerinin Oslo Anlaşmaları kapsamında "A" ve "B" olarak sınıflandırılan bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yer alıyor.

Bu durum, Filistin Yönetimi'nin idari ve güvenlik kontrolü altındaki bölgelerde bile Filistinlilere ait mülklerin yıkılmasına ve el konulmasına olanak tanıyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

