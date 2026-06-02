İsrail’in Nebatiye Saldırıları: 8 Ölü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), güneydeki Nebatiye kentine bağlı Cibşit beldesinde fidanlıkta çalışanlar hedef aldığı saldırıda Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail İHA'ları ayrıca Nebatiye'nin Tul beldesinde bir motosikleti ve bir aracı hedef aldı. Saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA'nın sabah saatlerinde Haruf-Tul kavşağında bir aracı hedef aldığı ancak isabet sağlayamadığı, daha sonra aracı Kale Kavşağı'na kadar takip ederek düzenlediği iki saldırıyla vurduğu ve sürücünün hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Nebatiye kentinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında bir diş hekimi baba ile oğlu ve kızı hayatını kaybetmişti.

Öte yandan İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Kefer Sir beldesindeki sivil savunma merkezini hedef alarak binayı tamamen yıktı. Merkezin birkaç gün önce personelden tahliye edildiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.