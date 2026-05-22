İsrail'in Ramallah'ta Baskınları
İsrail'in Ramallah'ta Baskınları

22.05.2026 13:27
İsrail askerleri, Ramallah'ta Filistinlilere ait ev ve araçlara zarar vererek baskınlar düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Ramallah'ın köylerine düzenlediği baskınlarda Filistinlilere ait bir ev ile 2 araca zarar verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, toprakları gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın doğusundaki Berka köyüne baskın düzenledi.

İsrailliler, Filistinli Nail Mustafa'ya ait evi taşlayarak, evin pencerelerini kırdı.

Köydeki ticari bir araca saldırarak camlarını kıran İsrailliler, köyün ana girişini de taşlarla kapattı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Attara köyü yakınlarında ise toprakları gasbeden İsrailliler, içerisinde bir ailenin bulunduğu araca saldırdı.

İsrailliler, Deyr Gassane köyünden gelen aracın camlarını kırdı.

3 Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerleri, El Halil kentine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin evlerine baskın düzenlendi, arama yapıldı, eşyalara zarar verildi.

El Halil'in güneybatısındaki Dura beldesine de baskın düzenleyen İsrail askerleri, bölgedeki bir apartmanda çok sayıda dairede arama yaptı, eşyaları tahrip etti.

Ayrıca İsrail güçlerinin El Halil'in Eski Şehir bölgesindeki baskıcı uygulamalarının arttığı ifade edildi.

İsrail askerleri, Cabir, Selayime ve Vadi Hasın mahallelerinde sokağa çıkma yasağı uyguladı. Sokağa çıkma yasağının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne ulaşımını sağlamak için uygulandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

