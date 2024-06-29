İsrail Refah'ta çekildiği bölgeye tekrar girip saldırdı: 13 Filistinli can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Refah'ta çekildiği bölgeye tekrar girip saldırdı: 13 Filistinli can verdi

İsrail Refah\'ta çekildiği bölgeye tekrar girip saldırdı: 13 Filistinli can verdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sabah geri çekildikleri bölgeye tekrar girerek yeni bir saldırı düzenledi. İHA'lar ve topların kullandığı saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti, içlerinde basın mensuplarının da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

29.06.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saldırılarıyla dünyayı ayağa kaldıran İsrail, Filistin'deki katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine düzenlenen saldırılarda 13 Filistinli can verdi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken içlerinde basın mensuplarının da bulunduğu belirtildi.

SABAH GERİ ÇEKİLDİKLERİ BÖLGEYE TEKRAR GİRDİLER

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ı bombalamayı sürdürüyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askeri araçları, sabah saatlerinde geri çekildikleri Refah'ın batısındaki Eş-Şakuş bölgesine yeniden girdi.

İsrail Refah'ta çekildiği bölgeye tekrar girip saldırdı: 13 Filistinli hayatını kaybetti

ÇADIRLARDA YAŞAYANLARI HEDEF ALDILAR

Zırhlı araçların girişiyle eş zamanlı, bölgeye insansız hava araçları (İHA) ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar düzenlendi. Saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının hedef alındığı aktarıldı.

İsrail zırhlı araçları, dün Refah'ın batısındaki Şakuş bölgesine girmiş, yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve seraları hedef alması sonucu can kayıpları yaşanmış ve bu sabah bölgeden çekilmişti. İsrail'in saldırıları sonucu bölgeden çok sayıda kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

İsrail Refah'ta çekildiği bölgeye tekrar girip saldırdı: 13 Filistinli hayatını kaybetti

İSRAİL BM'NİN KARARINA RAĞMEN SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Refah, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Refah'ta çekildiği bölgeye tekrar girip saldırdı: 13 Filistinli can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan: Yakan yanacağı günü beklesin 3 0 Yanıtla

21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:15:31. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Refah'ta çekildiği bölgeye tekrar girip saldırdı: 13 Filistinli can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement