İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi öldü

İsrail\'in Refah kentine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Savaş uçaklarının hedef aldığı evde büyük bir yıkım olduğu ve çocukların da hayatını kaybettiği belirtildi. Refah kentinde yıkılan evin enkazından çok sayıda ölü ve yaralı çıkarıldığı açıklandı. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması durumunda sivillerin sığınacak bir yerinin kalmayacağı endişesi yaşanıyor.

24.02.2024 19:53
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden yerinden edilen sivillerin kaldığı Refah kentinin El-Hayyu El-İdari bölgesinde "Şahin" ailesine ait evi hedef aldı.

Tanıklar, hedef alınan bölgede büyük bir yıkım olduğunu ve aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Gazze'deki Sicil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada da İsrail saldırısı sonucu Refah kentinde yıkılan evin enkazından çok sayıda ölü ve yaralının çıkarıldığı bilgisi verildi.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Kaynak: AA

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