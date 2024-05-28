İsrail, Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenledi: 20 ölü
İsrail'in Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda çok sayıda kişi yaralandı ve çadırlar büyük zarar gördü. Olay, bölgedeki gerilimi daha da artırdı ve uluslararası toplumun tepkisini çekti.
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28.05.2024 16:57:34. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenledi: 20 ölü - Son Dakika
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