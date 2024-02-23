İsrail\'in saldırıları Gazze\'deki hastaneleri işlevsiz hale getirdi

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan ve İsrail kuvvetlerinin baskın düzenlediği Nasır Hastanesinde çalışan Filistin asıllı Amerikalı doktor Thaer Ahmad, hastanede yaşananları "kabus" olarak niteledi.
Ahmad, birkaç hafta çalıştığı ve 15 Şubat'taki İsrail baskınından kısa süre önce ayrıldığı Nasır Hastanesinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) bir ekiple ocak başında Gazze'ye gittiğini ve yaşadıklarına "tamamen hazırlıksız" yakalandığını belirten Ahmad, "Nasır Hastanesine girdiğiniz anda orada ne kadar çok insan olduğunu görüyorsunuz. Sadece bombalardan ya da tank mermilerinden etkilenen hastalar değil, Gazze'nin kuzeyinden ve Deyr el-Belah'tan evlerini terk etmek zorunda kalmış insanlar da hastanenin içinde ve çevresinde barınıyor. Çok fazla kargaşa var." dedi.
Ahmad, baskından önce Gazze'de faaliyet gösteren sayılı hastanelerden Nasır'da yeteri kadar yatak olmadığı için hastaların yerde tedavi edildiğini dile getirerek, "Bazen normalde yapmamız gereken işlemler için yeterli malzeme olmuyordu. Şartlar çok zordu." diye konuştu.
Saldırıların bir anda olduğuna işaret eden Ahmad, "Bombanın yaklaşık 50 ila 100 metre ötede patladığını hissediyorsunuz. Hastane sallanıyor ve pencereler patlayacak gibi geliyor. Ardından yaklaşık 10 dakikada, yaralanan ve hayatını kaybeden insanlar akın akın hastaneye getiriliyor." ifadelerini kullandı.
"Tam bir kabus oldu"
Gazze'den ayrıldıktan sonra hastanedeki meslektaşlarıyla iletişimi sürdürdüğünü belirten Ahmad, Dr. Halid es-Serr'in yaşadıklarını da anlattı.
Yaklaşık 2 gün boyunca Serr'den haber alamadığını dile getiren Ahmad, şunları kaydetti:
"Nihayet ona ulaştığımızda, bize son 3 günün tam bir kabus olduğunu söyledi. İsrail ordusu, 200'den fazla hastayı ve 25 sağlık personelini tek bir binaya sokmaya zorlamış. Yatağa bağlı 65 hastayı asansörle bir binadan diğerine götürmek zorunda kalmışlar. Elektrikler kesildiği için solunum makinesine bağlı 2 hasta anında boğularak hayatını kaybetmiş. Hemşirelerden biri hastanede yürüdüğü sırada keskin nişancılar tarafından hedef alınarak yaralanmış."
İsrail'in hastanelere yönelik saldırılarını "dünya için utanç verici" olarak tanımlayan Ahmad, "Gazze'de bir hastanenin daha da işlevsiz hale getirilmesine ve savaş alanına dönüştürülmesine seyirci kaldılar ve izin verdiler." dedi.
Ahmad, hastanelerin korunmamasının ve sağlık personelinin güvende tutulamamasının başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun başarısızlığı olduğunu söyledi.
"Hala orada olmak isterdim"
Ahmad, Gazze'deki doktorların ve halkın gösterdiği direncin zihnine kazındığını anlattı.
Gazze'de doktorların olmaması durumunda her şeyin çok daha zorlaşacağına dikkati çeken Ahmad, "Bize, yaşananlara nasıl tepki vereceğimizi, üretken olmaya nasıl devam edeceğimizi ve çocukların öldürüldüğünü, ailelerin parçalandığını ve insanların yaralandığını gördüğümüzde nasıl tepki vermemiz gerektiğini öğrettiler." diye konuştu.
Ahmad, Gazze'deki doktorların ve hemşirelerin hepsinin kayıplarına rağmen hastalarıyla ilgilenmenin yolunu bulduğunu ve bu durumun kendisine ilham verdiğini belirtti.
Ülkesine döndükten sonra hayatta kaldığı için "suçluluk duygusu" yaşadığını vurgulayan Ahmad, şunları kaydetti:
"Kendimi berbat ve suçlu hissediyorum, keşke dönmeseydim. Nasır Hastanesi, saldırılar nedeniyle artık faaliyet göstermiyor olsa bile hala orada olmak isterdim. Bir yerden bu kadar kolay ayrılabildiğinizde ve oradaki insanların aynı seçeneklere sahip olmadığını bildiğinizde, hayatta kalmanın suçluluğunu yaşıyorsunuz."
Ahmad, Gazze'de karşılaştığı sağlık personelinin hikayelerini anlatmaya devam edeceğini söyleyerek, "(Gazze'deki sağlık personeli) Orada kalıp yüzlerce hayat kurtardılar. Bu insanlar sayesinde hala hayatta olan yüzlerce insan var. İnanılmaz ve mucizevi bir iş yaptılar. Onlar kahraman." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in saldırıları Gazze'deki hastaneleri işlevsiz hale getirdi - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?