İsrail'in saldırılarında 13 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in saldırılarında 13 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde gerçekleştirdiği saldırılarda son birkaç saat içinde 13 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çocuk ve kadınların da olduğu belirtiliyor.

21.08.2024 18:16
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İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında son birkaç saat içinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli öldürüldü.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıda hayatını kaybeden 13 kişi ve çok sayıda yaralı hastaneye getirildi.

Han Yunus'un doğusunda yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alan İsrail bombardımanında 2'si çocuk ve 5'i kadın 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in yine kentin doğu bölgelerine düzenlediği Filistinlilerin evlerinin bulunduğu noktalara yapılan ayrı saldırılarda da 6 Filistinli öldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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