İsrail'in saldırılarında yaralanan 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu ikinci kez hedef oldu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların hedefi olan 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Seca Cuneyd, yüzünde ve vücudunda oluşan derin yanıkların tedavi edildiği Şifa Hastanesinde ikinci kez İsrail ordusunun hedefi oldu.
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan evlerini hedef alması sonucu yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan minik Seca, acılar içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Küçücük bedeninde oluşan derin yanıkların acısıyla kıvranan küçük çocuğun çığlıkları yürek burkuyor.
Şifa Hastanesi'ne kaldırılan minik Seca'nın yanık tedavisi İsrail askerlerinin hastaneye baskın düzenlemesinin ardından yarım kaldı.
Seca'nın babası, yanık tedavisi gören çocuğunu İsrail baskını nedeniyle Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletmek zorunda kaldı.
Seca'nın yüzünde ve vücudunda oluşan derin yanıkların İsrail'in kullandığı yasaklı silahlar sebebiyle oluştuğu belirtilirken, babası kızına tedavi imkanı ve gıda bulmakta güçlük çekiyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.
İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana sivil yaşam alanlarına 70 bin tondan fazla bomba attı ve geniş alanları yerle bir etti. Atılan bombalar arasında yasaklı fosfor bombası ve misket bombası da yer alıyor.
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