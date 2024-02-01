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İsrail'in saldırılarıyla derinleşen Gazze felaketinde ateşkes ve esir takası taslağı - Son Dakika
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İsrail'in saldırılarıyla derinleşen Gazze felaketinde ateşkes ve esir takası taslağı

İsrail\'in saldırılarıyla derinleşen Gazze felaketinde ateşkes ve esir takası taslağı

İsrail'in saldırıları sonucunda insanlık felaketi yaşanan Gazze Şeridi'nde, Mossad'ın direktörü David Barnea tarafından savaş kabinesine sunulan geçici ateşkes ve esir takası taslağı hakkında bilgiler ortaya çıktı. Taslak anlaşmaya göre, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması planlanıyor. İlk aşamada ise 35 günlük bir ateşkes karşılığında kadın, hasta, yaralı ve yaşlı 35 İsrailli esirin serbest kalması öngörülüyor. Hamas'ın talepleri ve müzakerelerin devam etmesi durumunda ise daha fazla esir takası yapılması planlanıyor. Ancak Hamas'ın teklife henüz kesin onay vermediği ve kapsamlı rezervleri olduğu belirtiliyor.

01.02.2024 04:31
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İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkes ve esir takasına ilişkin taslak anlaşmayı dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın direktörü David Barnea savaş kabinesine sundu.

İsrail televizyonu Kanal12'nin haberine göre Barnea, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalabileceği 9 aşamalı bir taslak anlaşmayı savaş kabinesine sundu.

İlk aşamada, 35 günlük bir ateşkes karşılığında kadın, hasta, yaralı ve yaşlı 35 İsrailli esirin serbest kalması planlanıyor.

İkinci aşamada, görüşmelerin sürmesi için ateşkesin bir hafta daha uzatılabileceği, Hamas'ın savaşçı olarak kabul ettiği kişilerin ve erkek esirlerin serbest bırakılması üzerinde müzakerelerin yapılabileceği öngörülüyor.

Haberde, İsrail'in hapishanelerindeki kaç Filistinli esirin serbest bırakacağına ilişkin detay yer almadı. Hamas'ın önde gelen Filistinli sembol isimlerin serbest kalmasını talep ettiği, buna karşı Tel Aviv'in "daha düşük profilli" esirleri serbest bırakmayı istediği öne sürüldü.

Hamas'ın ilk aşamada 7 Ekim'den sonra esir alınanları talep edeceği iddiası

Öte yandan Dubai merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde, Hamas'ın Paris'te oluşturulan ateşkes teklifine "kesin onay" vermediğini belirtildi.

Hamas'ın ilk aşamada üst düzey Filistinli esirler yerine 7 Ekim 2023'ten sonra demir parmaklıklar ardına gönderilen Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını talep edebileceği ileri sürüldü.

Hamas'tan yakın zamanda anlaşma imzalanacağı iddiasına ret

Lübnan basınındaki haberlere göre, Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, cumartesi bir ateşkes imzalanacağı iddialarını reddederek, kendilerine sunulan teklife ilişkin "kapsamlı rezervleri" olduğunu belirtti.

Lübnan merkezli el-Meyadin kanalına konuşan Hamas'ın üst düzey isimlerinden Ali Bereke de "teklifi çalıştıklarını, müttefikleri ve paydaşlarıyla istişare edeceklerini, bir haftadan kısa sürede karar vereceklerini" ifade etti.

Kaynak: AA

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