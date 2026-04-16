İsrail'in Saldırısı: 9 Ölü
İsrail'in Saldırısı: 9 Ölü

16.04.2026 20:51
İsrail'in ateşkesin ilanından sonra Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in ateşkesin uygulanacağının duyurulmasının ardından düzenlediği saldırıda Lübnan'ın güneyinde 9 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın Sayda kentine bağlı Gaziye beldesine hava saldırıları düzenledi.

İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre en az 7 kişi yaşamını yitirdi ve 33 kişi de yaralandı.

Enkaz altında kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Zefta beldesinde bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 24: 00'te başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 196'ya yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

