İsrail'in Saldırısı Protesto Edildi
İsrail'in Saldırısı Protesto Edildi

20.05.2026 01:03
İsrail'in yardım filosuna saldırısı, İstanbul'daki konsolosluk önünde protesto edildi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ile bazı vatandaşlar, Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak, "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" ve "Sumud'a selam, direnişe devam" şeklinde sloganlar attı.

Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistin davasına destek vermek için bir araya gelen vatandaşlara teşekkür ederek, İsrail tarafından alıkonulan yardım gönüllülerini selamladı.

Akdeniz'de Gazze'ye doğru ilerleyen yardım gemilerindeki gönüllüleri de selamlayan Arıkan, burada yalnızca Akdeniz'de yaşanan bir saldırının değil, insanlığın kuşatma altına alınmasının konuşulduğunu söyledi.

Küresel Sumud Filosu'na saldırının insanlığın vicdanına yönelik bir saldırı olduğunu ifade eden Arıkan, İsrail'in uzun süredir uluslararası hukuku hiçe saydığını belirtti.

Arıkan, Gazze'de hastanelerin bombalandığını, okulların yıkıldığını ve çocukların açlığa mahkum edildiğini belirterek, insanların sadece bombalarla değil açlık, susuzluk ve ilaçsızlıkla da öldürüldüğünü dile getirdi.

Küresel Sumud Filosu'nun insani yardım malzemeleriyle yola çıktığını vurgulayan Arıkan, "Sumud'un içerisinde mama vardı, un vardı, tıbbi malzeme vardı. İçinde umut vardı, insanlık vardı." dedi.

Arıkan, İsrail'in yardım filosuna yönelik müdahalesinin insanlığın vicdanını durdurmaya yönelik olduğunu vurgulayarak, İslam ülkelerinin Gazze konusunda yeterince güçlü bir tavır ortaya koyamadığını söyledi.

Dünyanın birçok kentinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendiğini kaydeden Arıkan, İstanbul'da da vicdan sahibi insanların bir araya geldiğini ifade etti.

"Filistin özgür olacaktır, Gazze yeniden ayağa kalkacaktır"

Arıkan, "Bugün mesele artık sadece Filistin meselesi değildir, mesele insanlık meselesidir. Gemileri durdurabilirsiniz, filoları durdurabilirsiniz ancak vicdanları susturamayacaksınız, direnişi durduramayacaksınız." diye konuştu.

Bugün Gazze'de hastanelerin ve mülteci kamplarının vurulduğunu aktaran Arıkan, "Gazeteciler öldürüldü. Doktorlar öldürüldü. Çocuklar öldürüldü. Bugün Gazze yok edilmek isteniyor, maalesef bu yok edilme hamlesi karşısında dünya denge siyaseti olan biteni seyrediyor. Gazze'ye ve Sumud Filosu'na karşı yapılanlar karşısında herhangi bir denge yoktur." ifadelerini kullandı.

Arıkan, "Filistin özgür olacaktır, Gazze yeniden ayağa kalkacaktır ve insanlık bir gün bu karanlık dönemin hesabını soracaktır." dedi.

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan ise Küresel Sumud Filosu'nda derneğin yöneticileri ve teşkilat mensuplarının da bulunduğunu belirterek, İsrail'in yardım gemilerine uluslararası sularda müdahale ettiğini söyledi.

Gemilerde bulunan gönüllülerin Filistin halkına yönelik saldırılara dikkati çekmek ve zulme karşı duruş sergilemek amacıyla yola çıktığını ifade eden Turhan, İslam ülkelerine Gazze konusunda daha güçlü adımlar atılması çağrısında bulundu.

Turhan, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan protesto gösterisi, konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

