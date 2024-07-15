İsrail'in saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve ölü ve yaralıların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki hükümet, son 48 saatte İsrail'in uluslararası yasaklı silahlar kullanarak en az 320 Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

15.07.2024 22:57
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail güçleri kamptaki "Hamed" ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda 11 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların yıkılan evden çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, bugün İsrail'in "uluslararası yasaklı silahları" kullanarak, son 48 saatte en az 320 Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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