İsrail'in Saldırısında 3 Asker Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Saldırısında 3 Asker Öldü

06.06.2026 10:39
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İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi; biri tuğgeneral 3 asker hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Lübnan ordusundan biri tuğgeneral, iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Hardali yolu üzerinde seyreden bir askeri aracı hedef aldı.

Saldırı sonucu biri tuğgeneral iki askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberde olaya ilişkin daha fazla detaya yer verilmedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 558 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Saldırısında 3 Asker Öldü - Son Dakika

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