İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail'in Beyrut'taki Ramada Otel'e düzenlediği saldırıda 4 İranlı diplomatın öldüğünü açıkladı.
İran devlet televizyonuna göre, İrevani, ülkesinin diplomatlarının İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na mektup yazdı.
İrevani, Beyrut'taki otele düzenlenen saldırıyı " terör eylemi" olarak nitelendirerek kasıtlı yapıldığını, saldırı sonucunda 4 diplomatlarının öldüğünü belirtti.
İsrail'in 8 Mart'ta düzenlediği saldırıda, İkinci Katip Mecid Hasani Kendeseri, Üçüncü Katip Ali Rıza Biyazar, Ataşe Hüseyin Ahmedlu, Misyon Şefi Vekili Ahmed Resuli'nin öldüğü kaydedildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'daki "İranlı tüm yetkililere" ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanıyarak, aksi takdirde saldırılarla hedef alınacakları tehdidinde bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Saldırısında 4 İranlı Diplomata Kayıp - Son Dakika
