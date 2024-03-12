İsrail'in saldırısında Filistinli futbolcu öldürüldü - Son Dakika
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İsrail'in saldırısında Filistinli futbolcu öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda, Filistinli futbolcu Muhammed Berekat'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Berekat'ın ölümüyle birlikte İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sporcu sayısı 91'i futbolcu olmak üzere 158'e yükseldi. Ayrıca İsrail'in saldırılarında Gazze ve Batı Şeria'da 22 spor tesisi de yıkıldı.

12.03.2024 13:35  Güncelleme: 14:06
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırısında Filistinli futbolcu Muhammed Berekat'ın öldürüldüğü belirtildi.

Filistin Futbol Federasyonu futbolcu Berekat'ın öldürülmesine ilişkin internet sitesinden açıklama yaptı.
İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinli sporcuların hayatını kaybetmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, son olarak İsrail'in dün ramazan ayının ilk gününde Han Yunus'a düzenlediği bombardımanda "aslan" lakaplı plaj futbolu milli takım oyuncusu Muhammed Berekat'ın öldürüldüğü aktarıldı.
Berekat'ın ölümüyle İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sporcu sayısının 91'i futbolcu 158'e yükseldiği kaydedildi.
İsrail'in saldırılarında Gazze ve Batı Şeria'da 22 spor tesisinin de yıkıldığı ifade edildi.
Profesyonel futbola gençlik kulübünde 2015 yılında başlayan "aslan" lakaplı Berekat, Han Yunus Geçler Kulübünde forma giydiği dönemde aynı takım formasıyla 100 gol atan ilk futbolcu olma unvanını kazanmıştı.
Berekat, Han Yunus Geçler Kulübünün ardından Gazze'de çeşitli kulüplerde de forma giymişti.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 426 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in saldırısında Filistinli futbolcu öldürüldü - Son Dakika

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