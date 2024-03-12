İsrail'in saldırısında Filistinli futbolcu öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırısında Filistinli futbolcu Muhammed Berekat'ın öldürüldüğü belirtildi.Filistin Futbol Federasyonu futbolcu Berekat'ın öldürülmesine ilişkin internet sitesinden açıklama yaptı.
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Afyonkarahisar Belediyesi, İmaret Camisi karşısında yabancı uyruklu tarafından kaçak olarak işletildiği tespit edilen kuyumcu dükkanını mühürledi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyen kuyumcu dükkanına cezai müeyyide uygulandığı ve faaliyetten men edildiği belirtildi.
İzmir'de, hayali mizansen ile vatandaşları kandırarak ve kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp 83 kişiyi toplamda 4 milyon 150 bin TL dolandıran 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi gören 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi. Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran hasta için ileri tetkik ve tedavi kararı alındı. Bölgenin ulaşım sorunu nedeniyle ambulans helikopter talep edildi ve hasta, hastane yakınına inen helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıttığını belirtti. Ayrıca, İstiklal Marşı'nın vatanın kutsallığını gösterdiğini ve milletin birlik ve beraberlik içinde tehditlere karşı durduğunu vurguladı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İstiklal Marşı okundu, konuşmalar yapıldı ve ödüller verildi. Programa ilçe yöneticileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12 Mart'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde bir tören düzenlendi. Törende, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı. Öğrencilerin renkli gösterileri ve katılımcıların coşkulu kutlamalarıyla tören gerçekleşti. Ayrıca, İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12 Mart'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde bir tören düzenlendi. Törende, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı. Öğrencilerin renkli gösterileri ve katılımcıların coşkulu kutlamalarıyla tören gerçekleşti. Ayrıca, İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Silivri'de yaşanan komşular arasındaki köpek besleme kavgası cinayetle sonuçlandı. İlhan Kalamaz, mahkemelik olduğu komşusu E.Ö. tarafından aracının içinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Katil zanlısı kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Soruşturma ise savcı tarafından başlatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı. Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır" mesajını paylaştı.
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