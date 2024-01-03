 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Salih el-Aruri'yi öldürmesi protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Salih el-Aruri'yi öldürmesi protesto edildi

İsrail'in Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'yi suikastla öldürmesine tepki olarak Lübnan'daki Filistinli Mülteci Kamplarında büyük bir protesto düzenlendi. Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamları kınadı ve Aruri'ye yapılan suikastı protesto etti. Filistin bayrakları ve grup flamalarıyla donatılan göstericiler, düşmanla mücadelede direnişe destek çağrısında bulundu.

İsrail\'in Salih el-Aruri\'yi öldürmesi protesto edildi
03.01.2024 - 03:33,
Abone Ol

İsrail'in, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'yi suikastla öldürmesini kınamak için Lübnan'daki Filistinli Mülteci Kamplarında protesto düzenlendi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlara ve Aruri'ye düzenlediği suikasta tepki olarak kuzeydeki El-Bedavi Mülteci Kampı'nda büyük bir protesto düzenlendi.

Protestoya Filistin bayrakları ve Filistinli grupların flamalarıyla katılan göstericiler, İsrail ordusunun suçlarını kınayan ve "düşmanla" mücadelede direnişe destek çağrısında bulunan sloganlar attı ve ulusal marşlar söyledi.

Güneydeki Sur kentinde bulunan Filistinli Mülteci Kamplarında düzenlenen protestolarda da göstericiler Filistin bayraklarının yanı sıra Aruri ile suikastta öldürülen diğer kişilerin fotoğraflarını taşıdı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Salih el-Aruri'yi öldürmesi protesto edildi - Son Dakika


00:02
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
23:57
Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak
22:59
Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu
22:29
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:51
Karabük'te CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu Karabük'te CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu
21:33
Silahlı saldırıda ölen arkadaşının taziyesinde kalp krizinden hayatını kaybetti Silahlı saldırıda ölen arkadaşının taziyesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
21:03
MİT'in Mossad operasyonundan yeni detaylar ortaya çıktı MİT'in Mossad operasyonundan yeni detaylar ortaya çıktı
20:41
Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek

Son Dakika
00:02 Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
23:57 Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak
22:59 Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu
22:29 Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:51 Karabük'te CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu
21:33 Silahlı saldırıda ölen arkadaşının taziyesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
21:03 MİT'in Mossad operasyonundan yeni detaylar ortaya çıktı
20:41 Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25 Genç kızın intihar girişiminin altından dram çıktı
19:41 Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 03:57:54. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Salih el-Aruri'yi öldürmesi protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement