İsrail'in Şam'a Hava Saldırısı İddiası

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TEL Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Şam'ın Mezze bölgesindeki birden fazla askeri noktaya hava saldırısı düzenledi.

Suriye rejim ordusuna ait hava savunma sistemlerinin, düşman hedeflerine karşılık verdiği ileri sürüldü.

Beşşar Esed rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, dün öğle saatlerinde İsrail'e ait hava araçlarının Şam'ın güneyindeki Esed köyleri, Kudsayya banliyösü ve Dimas mahallelerindeki çok sayıda askeri noktayı hedef aldığını iddia etmişti.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.