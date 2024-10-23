İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl bölgesindeki Sarbin beldesini hedef aldığı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Sarbin'e düzenlediği hava saldırıları sonucu 5 kişi öldü.
İsrail uçakları ayrıca Nebatiye kentinin Kefr Rumman beldesindeki Et-Tabilayin Caddesi'ni hedef alarak iki hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren Bint Cubeyl bölgesindeki Ramiya, Ayta eş-Şaab ve Kuzah kasabalarını aralıklı olarak bombaladı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Sarbin'e Hava Saldırısı: 5 Ölü - Son Dakika
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