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- İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli: "Kaburga kemiklerimi kırdılar"

GAZZE ŞERİDİ - İsrail, Gazze Şeridi'ne başlattığı kara operasyonu sırasında gözaltına aldığı 30 Filistinliyi serbest bıraktı. Filistinli esir, İsrail güçlerinin kaburga kemiklerini kırdığını söyledi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'te başlattığı kara operasyonunda katliam gerçekleştirirken yüzlerce Filistinliyi de esir aldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin gözaltına aldığı 30 Filistinliyi Han Yunus şehrinin doğusundaki İsrail'in Kissufim bölgesinin girişinde serbest bıraktığı belirtildi. Açıklamada, sağlık durumları kötü olan 2 erkek ve 1 kadının Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi.

Hastaneye getirilen Hani Farwaneh, İsrail ordusunun kendisini 7 Mart'ta Hamad kasabasında gözaltına aldığını ifade ederek, gözaltı süresi boyunca işkence gördüğünü, ellerinde sürekli kelepçe takılı olduğunu anlattı. Farwaneh, ayrıca İsrail güçlerinin işkence sırasında 4 kaburga kemiğini kırdığını söyledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırıları sırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinliyi esir aldı.