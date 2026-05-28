İsrail'in Sur'a Saldırıları Devam Ediyor

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine yönelik saldırılarını durdurmak için yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in tarihi Sur kentine yönelik saldırılarını "derin acı ve büyük endişeyle" takip ettiğini belirtti.

İsrail saldırılarının Sur'un binlerce yıldır ayakta kalan tarihi eski mahallelerini, kiliselerini, camilerini ve kültürel simgelerini hedef aldığını ifade eden Recci, bu saldırıların derhal durdurulması için yoğun diplomatik temaslara başladığını kaydetti.

Recci, yalnızca Lübnan için değil, tüm dünyanın vicdanı için önem taşıyan medeniyet mirasını savunmak amacıyla seslerini yükselttiklerini vurguladı.

İsrail tarihi Sur kentine yoğun saldırılar düzenliyor

Fenikelilerden, Romalılara ve Bizans İmparatorluğuna kadar çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan ve kökleri tarihin derinliklerine uzanan Lübnan'ın güneybatısındaki Sur kenti, 1984 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Ateşkese rağmen Sur kent merkezi ve çevresindeki yerleşimlere yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, son olarak Sur kent merkezi ve çevresindeki bölgeler için yine saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.