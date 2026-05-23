İsrail'in Sur'daki Hastaneye Saldırısı: 25 Yaralı

23.05.2026 18:39
Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'da bir hastaneye saldırdı, 25 sağlık çalışanı yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir hastane çevresine düzenlediği saldırıda, sağlık personeli ve idari kadrodan 25 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde Sur'daki Hiram Hastanesi'nin yakınına düzenlediği hava saldırıları sonucu hastanenin sağlık personeli ve idari kadrodan 25 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların hastanede ciddi hasara yol açtığı ifade edildi.

Hiram Hastanesi'nin iki aydan kısa sürede ikinci kez İsrail saldırılarından etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun sağlık kuruluşlarının korunmasını öngören uluslararası insancıl hukukun İsrail tarafından ihlal edildiğinin yeni bir göstergesi olduğu vurgulandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 123 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
